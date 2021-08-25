موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي خروج كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل للمشاركة بصورة أكثر، حال وجود عرض مناسب.





جاء قرار موسيماني رغم مشاركة نيدفيد في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، حيث حل بديلًا في إحدى المباريات الودية أمام مصر للتأمين وذلك بعد غياب عامين وشهرين تقريبًا.





كما تواجد كريم نيدفيد في قائمة الأهلي خلال لقاء فريق وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز، ولم يدخل إلى قائمة أي لقاء حتى الآن.





وطلب موسيماني من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضرورة منح اللاعب الفرصة في أي فريق يتم الاتفاق معه من أجل استعادة فورمة ولياقة المباريات.





ويرغب كريم نيدفيد في الخروج معارأ الى أحد أندية الدوري المصري للمشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم القادم لعلمه بصعوبة فرصته في اللعب مع الفريق نظرا للتخمة العددية في المراكز التي يجيد اللعب فيه.



