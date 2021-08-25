موعد مباراة اتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره فياريال يوم الاحد 29 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة يوم الاحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





ويحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ست نقاط رفقة نظيره نادي إشبيلية.



