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الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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نجحت إدارة التعاقدات بالأهلي في الحصول على توقيع مصطفى البدري لاعب فريق الإنتاج الحربي بشأن التعاقد مع الأخير خلال الميركاتو المقبل الصيفي.

وترى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في التعاقد مع صفقة محلية خلال الساعات القادمة، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم.

وتنتظر إدارة التعاقدات بالأهلي، الموقف النهائي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بشأن التعاقد مع اللاعب ومن المنتظر أن يحسم قراره في هذا الملف قبل التوجه لجنوب أفريقيا عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وحقق الأهلي فوزا على فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالغردقة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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