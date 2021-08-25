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بدور البراهيم ترد على مسربي فيديوهاتها وتقرر اللجوء للقضاء

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الناشطة السعودية بدور البراهيم عن غضبها بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب لها ظهرت فيه بدون فلتر في أحد الرحلات البحرية وبدت بشكل مختلف تماماً.

وقالت بدرو البراهيم تعليقاً على السخرية: "المقاطع هذه ما هي حق محبيني ولا متابعيني، المقاطع هذه حق اللي مقهورين.. ميتين قهر مني.. والله ما راح تشفون إلا اللي يفقع مراراتكم".

قررت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم اللجوء إلى القضاء بعد تسريب مقطع فيديو لها وكلفت محامي بمعاقبة جميع من قاموا بتسريبه.

وذكر بيان محامي ”البراهيم“ أنه ستتم ملاحقة مرتكبي هذه المخالفات والجرائم، وتقديمهم للجهات المختصة، بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ تصل عقوبة ذلك إلى الحبس، وفرض الغرامات.

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