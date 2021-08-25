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موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة يوفنتوس الثانية في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

يسعى إمبولي الصاعد في الموسم الحالي للدوري الإيطالي للبقاء في الكالتشيو وحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين حصد يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، حيث يسعى الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني بعد عودته لاسعاد جماهير السيدة العجوز واستعادة أمجاد البطولات والألقاب والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وإمبولي يوم السبت 28 أغسطس 2021 على استاد أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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