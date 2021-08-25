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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الأخيرة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:33 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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حسم الزمالك لقب الدوري لصالحه قبل الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، بعد انتصاره على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد 30 يونيو.

وحل النادي الأهلي في وصافة الدوري بعد تعادله المثير مع نادي الجونة بثلاثة أهداف لمثلهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية.

فيما جاء سموحة ثالث ترتيب فرق الدوري بعد فوزه على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد تألق مصطفى فتحي لاعب خط الوسط بالفريق بتسجيله هدفين خلال المباراة.

وشهد الموسم الجاري هبوط كل من وادي دجله والإنتاج الحربي ونادي أسوان بعد احتلالهم المراكز المتدنية في ترتيب الفرق.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:
1- الزمالك (79) نقطة.
2- الأهلي (73) نقطة.
3- سموحة (53) نقطة.
4- بيراميدز (49) نقطة.
5- المصري البورسعيدي (49) نقطة.
6- إنبي (46) نقطة.
7- الاتحاد السكندري (45) نقطة.
8- طلائع الجيش (41) نقطة.
9- سيراميكا كليوباترا (39) نقطة.
10- الجونة (38) نقطة.
11- المقاولون العرب (38) نقطة.
12- مصر المقاصة (37) نقطة.
13-الإسماعيلي (35) نقطة، (بعد خصم 3 نقاط).
14- غزل المحلة (35) نقطة.
15- البنك الأهلي (34) نقطة.
16- وادي دجلة (29) نقطة.
17- الإنتاج الحربي (27) نقطة.
18- أسوان (27) نقطة.

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