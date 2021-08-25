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إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بطريق الواحات البحرية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب 6 أشخاص في حادث مروع بطريق الواحات البحرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بطريق الواحات البحرية في اتجاه الهرم.


ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل "تريلا" بطريق الواحات اتجاه الهرم.


ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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طربق الواحات حادث تصادم الواحات البحريه

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