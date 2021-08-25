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سميرة عبدالعزيز عن مسرح محمد صبحي:" محترم ومافيهوش ألفاظ خارجة"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة سميرة عبدالعزيز، حالياً في مسرحية "نجوم عز الضهر"، مع الفنان محمد صبحي، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة على مسرح سنبل.


وأعربت الفنانة سميرة عبدالعزيز في تصريحات صحفية لها عن احترامها للمسرح، مُشيرة إلى أنّها عندما تقف على خشبة مسرح تشعر كأنها تقف في مسجد، وأن المسرح بالنسبة لها ليس شرطاً أن يكون قائماً على الكوميديا الغير لائقة.

وعن تعاونها مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "نجوم في عز الضهر"، فقالت عنه أنّه صاحب مسرح ملتزم، وحكت واقعة تؤكد على انضباطه وهي أن ممثلة صغيرة تكلمت بلفظ غير لائق أمام الجمهور، فأغلق الستار وقتها واعتذر للحضور، لأنه لا يقبل أن تُقال مثل هذه الألفاظ في مسرحه، مُضيفة:"كان زعلان من البنت وطلبت منه يسامحها، وبطلت تقول الكلام ده، مسرح محمد صبحي كوميدي صحيح لكن محترم ومفيهوش خروج عن النص ولا ألفاظ خارجة".

وعن كيفية تعاونها مع الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح، فقالت :"صديقة لي أرادات أن تخرجني من حالة الحزن التي عشتها بعد وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن، وتعرف جيدًا أنّي من عشاق المسرح، عزمتني على مسرحية محمد صبحي (غزل البنات)، انبهرت بما يقدمه من مسرح جيد جدًا، ويتمتع بدقة ونظام شديدين، سحبوا مني الهاتف التليفون قبل دخولي المسرح، ومنعوا أي متفرج من الدخول بموبايل، قولت لنفسي إيه النظام ده ولا أوروبا؟، بعد ما اتفرجت قولت كده لمحمد صبحي، قالي يا سميرة إحنا مش أقل من باريس، مسكت رأسه وبوستها، قولتله والله أنا بشكرك إنك عامل المسرح الجميل ده".


وأضافت:" محمد صبحي طلب مني أشتغل معه، سكت شوية وبعدين قولتله آه، مع إني كنت ناوية أعتكف ومعنديش نفس أعمل حاجة، ولكن وافقت أتعاون معه في مسرحية اسمها (خيبتنا)، والمسرحية نجحت جدًا، وحاليًا بنحضر لمسرحية (نجوم في عز الضهر) لعرضها الشهر المقبل".

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