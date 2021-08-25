تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثانية

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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثانية
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:30 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية.
وشهدت الجولة الأول سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام أودينيزي بهدفين لمثلهما.
وحقق آي سي ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره سامبدوريا بهدفٍ دون مقابل سجله الإسباني إبراهيم دياز في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على أرضية ملعب لويغي فيراريس.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" كالآتي:-
1-إنتر ميلان.. 3 نقاط.
2- لاتسيو.. 3 نقاط.
3- روما.. 3 نقاط.
4- نابولي.. 3 نقاط.
5- بولونيا.. 3 نقاط.
6- ساسولو.. 3 نقاط.
7- أتلانتا..3 نقاط.
8- ميلان.. 3 نقاط.
9- سبيزيا.. نقطة.
10- أودينيزي.. نقطة.
11- يوفنتوس.. نقطة.
12- كالياري.. نقطة.
13- هيلاس فيرونا.. لا يوجد نقاط.
14- ساليرنيتانا.. لا يوجد نقاط.
15- تورينو.. لا يوجد نقاط.
16- سامبدوريا.. لا يوجد نقاط.
17- إمبولي.. لا يوجد نقاط.
18- فيورنتينا.. لا يوجد نقاط.
19- فينيسيا.. لا يوجد نقاط.
20- جنوى.. لا يوجد نقاط.
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