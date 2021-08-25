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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثانية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:30 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية.

وشهدت الجولة الأول سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام أودينيزي بهدفين لمثلهما.

وحقق آي سي ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره سامبدوريا بهدفٍ دون مقابل سجله الإسباني إبراهيم دياز في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على أرضية ملعب لويغي فيراريس.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" كالآتي:-
1-إنتر ميلان.. 3 نقاط.
2- لاتسيو.. 3 نقاط.
3- روما.. 3 نقاط.
4- نابولي.. 3 نقاط.
5- بولونيا.. 3 نقاط.
6- ساسولو.. 3 نقاط.
7- أتلانتا..3 نقاط.
8- ميلان.. 3 نقاط.
9- سبيزيا.. نقطة.
10- أودينيزي.. نقطة.
11- يوفنتوس.. نقطة.
12- كالياري.. نقطة.
13- هيلاس فيرونا.. لا يوجد نقاط.
14- ساليرنيتانا.. لا يوجد نقاط.
15- تورينو.. لا يوجد نقاط.
16- سامبدوريا.. لا يوجد نقاط.
17- إمبولي.. لا يوجد نقاط.
18- فيورنتينا.. لا يوجد نقاط.
19- فينيسيا.. لا يوجد نقاط.
20- جنوى.. لا يوجد نقاط.

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الدوري الايطالي

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