الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

أثار لويس ميكيسونى، لاعب سيمبا التنزانى، الجدل بتصريحات له أكد من خلاله أنه لم يحسم موقفه حتى الآن من العروض التى تلقاها مؤخرا.





وأنضم ميكيسوني لصفوف صن داونز تحت قيادة موسيماني، ولاسيما أنه لم يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا ليخرج على سبيل الإعارة أكثر من مرة قبل الانتقال إلى سيمبا في النهاية.





وكشف ميكيسوني في حوار مع صحيفة "opais" الموزمبيقية: "فإن مستقبلى لا زال على الطاولة، سأسافر مع وكيلى لمراجعة العروض التى تلقيتها".





وتابع:"يوجد لدى اتصالات من العديد من أندية إفريقية وأيضا أوروبية، وفى الأيام المقبلة ستعلمون خطوتى الجديدة، الآن أركز للحصول على نتيجة لتلك العملية".





وأختتم:"وإذا كنت سأنتقل إلى الأهلي مع بيتسو موسيمانى سأفعل ذلك، هو واحد من أكثر المدربين احتراما فى القارة".