المطربة يسرا تطرح برومو "ستاد القاهرة" بعد تعاقدها مع وليد منصور





طرحت المطربة يسرا برومو أحدث أغانيها "ستاد القاهرة" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور، ومن المقرر أن تطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو وإنتاج تالنت بيتس.



وتعكف يسرا علي التحضير لمجموعة كبيرة من المفاجأت مع المنتج وليد منصور من المقرر أن تكشف عنها خلال الفترة المقبلة سيكون أولهما فيديو كليب الشهر المقبل.



يذكر أن آخر أغاني المطربة يسرا كانت "بتناديني تاني ليه" وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً ومشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتعاقد وليد مؤخراً مع الفنان دياب لمدة عامين ومن المقرر طرح أغنية "ياساتر" أول أعمالهم سوياً خلال أيام، كما تعاقد أيضاً دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" المقرر تصويره الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.



