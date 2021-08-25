كل ما تريد معرفته عن فتح الطيران بين مصر والسعودية

لاقى المصريون قرار السعودية برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية بترحيب كبير ، حيث أن ا لقرار يسري على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة.





تفاصيل القرار السعودي



وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط سفر المصريين إلى السعودية:



1- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة.



2- الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام وإجراء عدد 2 فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.



3- على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، مؤخرا، عن إصدار وزارة الخارجية السعودية، تعميمًا بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.ومن جانبه، كشف عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج تفاصيل قرار فتح المملكة السعودية الطيران المباشر مع مصر.وفي تصريحات تليفزيونية، قال حنفي إن السعودية ستقوم بفتح الطيران المباشر أمام أي مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية وغادر المملكة وهو حاصل على لقاحين من اللقاحات المعتمدة هناك، أما فيما يخص المواطنين الذين غادروا المملكة دون أخذ جرعات اللقاح فلن يكون السفر إلا عن طريق دولة ثالثة بعد المكوث بها لمدة 14 يومًا لتأدية الحجر الصحي.وأضاف في حديثه أن السعودية تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تناول اللقاح أكثر من 70% من سكان المملكة، ولهذا تضع الدولة الكثير من الشروط أمام جميع المسافرين منها وإليها حتى تستطيع تجاوز هذه الأزمة التي يعاني من العالم.