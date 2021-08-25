Advertisements

كل ما تريد معرفته عن فتح الطيران بين مصر والسعودية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد العطار
Advertisements
لاقى المصريون قرار السعودية برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية  بترحيب كبير، حيث أن القرار يسري على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، مؤخرا، عن إصدار وزارة الخارجية السعودية، تعميمًا بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

تفاصيل القرار السعودي
ومن جانبه، كشف عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج تفاصيل قرار فتح المملكة  السعودية الطيران المباشر مع مصر.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال حنفي إن السعودية ستقوم بفتح الطيران المباشر أمام أي مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية وغادر المملكة وهو حاصل على لقاحين من اللقاحات المعتمدة هناك، أما فيما يخص المواطنين الذين غادروا المملكة دون أخذ جرعات اللقاح فلن يكون السفر إلا عن طريق دولة ثالثة بعد المكوث بها لمدة 14 يومًا لتأدية الحجر الصحي.

وأضاف في حديثه أن السعودية تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تناول اللقاح أكثر من 70% من سكان المملكة، ولهذا تضع الدولة الكثير من الشروط أمام جميع المسافرين منها وإليها حتى تستطيع تجاوز هذه الأزمة التي يعاني من العالم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط سفر المصريين إلى السعودية:

1- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة.

2- الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام وإجراء عدد 2 فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

3- على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فتح الطيران السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ يوم

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليوم.. "مصر للطيران" تسير 6 رحلات استثنائية لإعادة العالقين بالسعودية

اليوم.. السعودية تبدأ رفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج

شركات الطيران تبدأ تطبيق الشروط الجديدة للمسافرين إلى السعودية

شروط جديدة تفرضها السعودية لدخول المسافرين المصريين أراضيها

السماح بدخول أراضيها.. استمرار تخفيف الإجراءات السعودية لمجابهة كورونا

للراغبين في السفر إلى السعودية عبر البحرين.. 8 إجراءات جديدة عليك القيام بها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

09:31 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements