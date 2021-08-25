"هتتصرف ازاي".. إذا تأخرت عن موعد تلقي لقاح كورونا أو الجرعة الثانية؟ إليك الحل

لا يختار المواطنين موعد تلقيهم اللقاح، بل تحدده وزارة الصحة بعد تلقيها رسالة المواطن التي تفيد برغبته في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، لكن بعض من تلقى رسالة بموعد تلقي اللقاح لم يستطع الذهاب في الموعد، والسؤال الأبرو الذي تم تداوله كثرًا "هتصرف ازاي لو تأخرت عن موعد تلقي لقاح؟"، خاصة إن كان الموعد مخصص لجرعتهم الثانية.





وتيسيرا على المواطنين، منحت وزارة الصحة والسكان فرصة للمواطنين الذين تخلفوا عن موعد الحصول على لقاح كورونا الجرعة الأولى، للتسجيل مرة أخرى، حيث يسجل الشخص عبر موقع اللقاح الذي خصصته وزارة الصحة، ويكتب رقم التسجيل الخاص به لتظهر له حالة طلبه بإلغاء الموعد، ثم يعاد تفعيل الطلب وتحديد موعد آخر.





كما يمكن للمواطن التواصل عبر الخط الساخن للتطعيم رقم 105، والإبلاغ بالتخلف عن الموعد، وعليه سيتمّ إلغاء طلب التسجيل القديم، وتفعيل طلب موعد جديد.

التأخر عن تلقي لقاح الجرعة الثانية من فيروس كورونا

ويتساءل كثيرون عن حالة من يتخلف عن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وهو ما أوضحته الدكتورة سمية سواميناثان كبير علماء منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر، قائلة إنّ المدة التي تفصل معظم اللقاحات ذات الجرعتين تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعتين الأولى والثانية، مشددة على أهمية تلقي الجرعة الثانية.





وأوضحت كبير منظمة علماء الصحة العالمية، أنّه لا داعٍ للقلق حال التأخر عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، متابعة: "لا يهم إذا كانت مبكرة ببضعة أيام، أو متأخرة ببضعة أيام، أو حتى بضعة أسابيع".



