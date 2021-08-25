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في هذا الموعد.. محمد حماقي يحيي حفلين غنائيين بالساحل الشمالي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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في هذا الموعد.. محمد حماقي يحيي حفلين غنائيين بالساحل الشمالي

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا يوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري، على أحد الشواطئ الخاصة بالساحل الشمالي، هذا بالإضافة إلى حفله الغنائي الجماهيري المرتقب بالساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل أيضاً، وتعد هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف.



يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي أغنيه "تك" ومن ألبوم"يافاتني"وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى توزيع وميكس توما. 


وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي داس على قلبي تك، وأنا يا ناس كده ع المحك، ومابقاش في عندي شك، خلاص ملكني هواه، ده أنا مشيت علشانه عكس، على زمان علمت اكس، ولو أعيش وياه في حبس، هقول دي أحلى حياة"

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