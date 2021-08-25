جامعة المنيا تُشارك بالدورة التثقيفية لإعداد القادة بمعهد قادة حلوان

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة تضمنت على مدار أيامها المُنعقدة جلسة حاضرها مدير المعهد الدكتور كريم همام ووكلائه، والمهندس رجب مجاهد المسئول عن صندوق تطوير المناطق العشوائية، وجلسة نقاشية عن "الكاريزما" والتي حاضر بها دكتور مايكل راشد، وجلسة عن "صفات القائد النبيل" التي حاضر بها الداعية مصطفى حسني، وتلتها ورشة عن "الذكاء العاطفي" وورشة أخرى عن "الادارة الاستراتيجية" وأخيرا جلسة "إعداد القائد المبدع" وتلتها ورشة تنفيذية "لوضع الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس"، كما أعقب هذه الورش والجلسات عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

شارك وفد جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، ونائبه الدكتور عصام فرحات لشئون التعليم والطلاب، بفعاليات الدورة التثقيفية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس في (برنامج إعداد القادة العام) الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل التي تسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معارف ومهارات معاوني أعضاء هيئة التدريس، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي على حرص الجامعة الكبير على المشاركة وتمثيل الجامعة في الفعاليات والدورات التي تساهم في رفع الوعي، وتنمية القدرات والخبرات المجتمعية، علاوة على استمرار التعلم الدائم؛ لإعداد جيل من القيادات الشبابية يستطيع المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المشاركة في الدورة التثقيفية لإعداد القادة يعد فرصة قوية لاكتساب الخبرات من الشخصيات القيادية والاستفادة من فيض علومهم.ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أن وفد جامعة المنيا، ضم: الدكتور اسلام محمود أحمد عمر المدرس المساعد بكلية دار العلوم، والدكتور أيمن محمد أحمد عبد الله المدرس المساعد بكلية الزراعة، والدكتور أحمد مبروك مفتاح عطية المدرس المساعد بكلية السياحة، والدكتورة لبنى محمود أحمد محمد المعيدة بقسم الإعلام كلية الآداب.