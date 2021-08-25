شون بين يدعو فقط الملقحين لحضور فيلمه الجديد



وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن شون كان ضيفا على برنامج جيمي فالون الشهير، وتحدث خلاله عن الفيلم الذي يشارك ابنته في بطولته.



وأعلن شون أنه كان من بين من تلقو اللقاح للوقاية من كورونا ويدعو الجميع للقيام بالأمر نفسه.



دعى النجم شون بين محبيه الذين تلقو اللقاح لحضور فيلمه متجاهلاً من لم يقومو بذلك حتى الآن في دعوة منه لتشجيع العامة للتلقيح للوقاية من كورونا.