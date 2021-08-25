قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

ستقوم لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح بمناقشة ملف تدعيم صفوف فريق كرة القدم بصفقات جديدة أثناء اجتماعها المقرر إقامته خلال أيام قبل سفر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى جنوب إفريقيا من أجل قضاء الإجازة الصيفية مع أسرته في مسقط رأسه وذلك عقب مواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل في ختام مشوار الأهلي في بطولة الدوري المصري.





كما ستناقش اللجنة أزمة ملف إضافة مدرب عام محلى للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة من أجل مساعدة الجهاز الفني في قيادة الفريق فنيا.





وأفاد مصدر داخل القلعة الحمراء بأن اللجنة تفضل التعاقد مع مدرب محلي وتفاضل بين الثلاثي عماد النحاس وعلاء ميهوب وهاني رمزي من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني بينما تحفظ موسمياني على المدرب المحلي وطلب من المسئولين في الأهلي بالإضافة إلى مدرب عام من جنوب إفريقيا وسيقوم بنفسه بالتفاوض مع أحد المدربين في جنوب إفريقيا خلال فترة تواجده هناك عقب نهاية الدوري وينتظر حسم الملف عقب عودة المدير الفني من بلاده.





يذكر أن الأهلي تعادل مع نظيره الجونة3-3 على استاد خالد بشارة في الغردقة وذلك ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري المصري.