في هذا الموعد.. انتهاء تصوير مسلسل "الحرير المخملي"

وتدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في إطار مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالي، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءً من الجد، يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث.



مسلسل "الحرير المخملي" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

أوشك أبطال مسلسل "الحرير المخملي" على الإنتهاء تماماً من التصوير، حيث يتبقى 5 أيام على الانتهاء من التصوير ، والمسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، من تأليف أميمة عز الدين.