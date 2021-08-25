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خليفة الشحات أنور تظهر في البحيرة وتبهر المواطنين بقراءة القرآن الكريم
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:02 ص
الفجر
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شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة ظهور موهبة من العيار الثقيل في قرآة وتلاوة القرآن الكريم وهو الشاب سامح مهدي والذي شبهه العديد من أبناء بلدته بالقارئ الكبير الشحات أنور.
وقال "القارئ الشيخ سامح مهدي" في تصريحات خاصة لموقع الفجر إنه من أبناء محافظة البحيرة ووالده هو من قام بتشجيعه ومساندته موضحاً أن والده يمتلك صوتا جميلا وأداءا متميزا وخبرة في تلاوة القرآن الكريم ولكنه لا يقرأ في الحفلات وهذا ما ساعده على تعليم ابنه وتوجيهه إلى الطريق الصحيح في تلاوة القرآن الكريم والإستماع إلى كبار قراء إذاعة القرآن الكريم.
أشار "سامح مهدي" إلى أول مرة يقوم فيها بإمامة المصلين في المسجد قائلا " كنت خائفا في البداية ولكني عندما دخلت إلى الصلاة وفقني الله سبحانه وتعالى وكانت صلاة المغرب هي أول إمامة لي وعندما انتهيت من الصلاة وجدت إعجابا كبيرا وتشجيعا ممن خلفي فكان هذا له دافع عظيم بالنسبة لي".
قال "مهدي" إن هدفه الأساسي هو إتقان أحكام تجويد القرآن والنطق السليم كي يقع في أذن المستمع بالطريق الصحيحة، لأن القارئ على الدكة كالأستاذ أمام تلاميذه، ويجب على كل إنسان أن يهتم بالقرآن الكريم لأن القرآن تفتح به الأبواب المغلقه أمام الإنسان، فالقرآن ينعكس على حياة الشخص بكل الخير والبركة.
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