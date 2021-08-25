ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة

يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثالثة من عمر البطولة.





وشهدت الجولة التانية تفوق ليفربول على حساب نظيره بيرنلي بثنائية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي حققها تشيلسي ضد أرسنال.





بينما حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على فريق نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، بالمقابل اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي مع ساوثهامبتون بهدف لمثله.





وتمكن توتنهام من الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد، وتغلب أستون فيلا على نيوكاسل بهدفين نظيفين، فيما تعادل إيفرتون مع ليدز بهدفين لمثليهما.





وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" كالآتي :-

1- وست هام.. 6 نقاط.

2- تشيلسي .. 6 نقاط.

3- ليفربول .. 6 نقاط.

4- برايتون.. 6 نقاط.

5- توتنهام.. 6 نقاط.

6- مان يونايتد.. 4 نقاط.

7- إيفرتون.. 4 نقاط.

8- برينتفورد.. 4 نقاط.

9-مان سيتي.. 3 نقاط.

10- أستون فيلا.. 3 نقاط.

11- ليستر سيتي.. 3 نقاط.

12- واتفورد.. 3 نقاط.

13- ساوثهامبتون.. 3 نقاط.

14-كريستال بالاس.. نقطة.

15- ليدز.. نقطة.

16- وولفرهامبتون.. لا يوجد نقاط.

17- بيرنلي.. لا يوجد نقاط.

18- نيوكاسل .. لا يوجد نقاط.

19- آرسنال.. لا يوجد نقاط.

20- نورويتش.. لا يوجد نقاط.



