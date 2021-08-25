ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:00 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثالثة من عمر البطولة.
وشهدت الجولة التانية تفوق ليفربول على حساب نظيره بيرنلي بثنائية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي حققها تشيلسي ضد أرسنال.
بينما حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على فريق نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، بالمقابل اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي مع ساوثهامبتون بهدف لمثله.
وتمكن توتنهام من الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد، وتغلب أستون فيلا على نيوكاسل بهدفين نظيفين، فيما تعادل إيفرتون مع ليدز بهدفين لمثليهما.
وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" كالآتي :-
1- وست هام.. 6 نقاط.
2- تشيلسي .. 6 نقاط.
3- ليفربول .. 6 نقاط.
4- برايتون.. 6 نقاط.
5- توتنهام.. 6 نقاط.
6- مان يونايتد.. 4 نقاط.
7- إيفرتون.. 4 نقاط.
8- برينتفورد.. 4 نقاط.
9-مان سيتي.. 3 نقاط.
10- أستون فيلا.. 3 نقاط.
11- ليستر سيتي.. 3 نقاط.
12- واتفورد.. 3 نقاط.
13- ساوثهامبتون.. 3 نقاط.
14-كريستال بالاس.. نقطة.
15- ليدز.. نقطة.
16- وولفرهامبتون.. لا يوجد نقاط.
17- بيرنلي.. لا يوجد نقاط.
18- نيوكاسل .. لا يوجد نقاط.
19- آرسنال.. لا يوجد نقاط.
20- نورويتش.. لا يوجد نقاط.
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