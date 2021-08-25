وزير الشئون الأوروبية الفرنسي يرجح انتهاء عمليات الإجلاء الفرنسية الخميس

صرح وزير الشئون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون لتليفزيون سى نيوز، بأنه من "المحتمل جدا" أن تنتهى عمليات إجلاء مواطنيها وشركائها من أفغانستان يوم الخميس.





كما أفاد بون سي نيوز يوم الأربعاء أن هناك حاجة لاتفاقية جديدة بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرًا متزايدًا مع سعيها لإكمال عمليات الإجلاء بحلول 31 أغسطس، مع تحذير وكالات الإغاثة من أزمة إنسانية تلوح في الأفق للسكان الذين تركوا وراءهم.





وعلي صعيد اخر، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الأربعاء، إن الموعد النهائي لإجلاء الأشخاص من أفغانستان يصل إلى الدقيقة الأخيرة من هذا الشهر.





وسئل راب بعد أن قال متحدث باسم البيت الأبيض في إفادة يوم الثلاثاء إنهم بحاجة للتحقق مما إذا كان الموعد النهائي لعمليات الإجلاء يصل إلى الدقيقة الأخيرة في 30 أغسطس أو 31 أغسطس. وصرح راب لتلفزيون بي بي سي: "نعتقد أن الأمر سيستمر حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيحددون التفاصيل للإطار الزمني المحدد".





واضاف راب إن بريطانيا تأمل في أن يكون هناك مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء، موضحا إن جميع المواطنين البريطانيين تقريبا الذين ليس لديهم جنسية مزدوجة قد تم إجلاؤهم من أفغانستان. وصرح راب لشبكة سكاي نيوز: "نصيب الأسد، تقريبا ممن يريدون الخروج، أعيدوا إلى ديارهم".



