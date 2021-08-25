الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الجمعة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء شبه مستقرة، لافتًا إلى أنه قد نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة لكنها لن تعود لما كانت عليه في بداية أغسطس، والتي وصلت فيه درجة الحرارة لـ 43 درجة مئوية واستمرت لمدة أسبوع.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن البلاد لن تتعرض لموجة شديدة الحرارة مثل التي شهدتها في بداية شهر أغسطس حتى نهاية فصل الصيف، موضحًا أن هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة على شمال البلاد في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة بنحو 3 درجات عن الأيام الحالية.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الارتفاعات تصل لـ 5 درجات على جنوب البلاد عند سيناء والأقصر وأسوان والوادي الجديد لتصل لـ 45-46 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن هناك استمرار لنشاط الرياح خلال فترات الليل بما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الساعات المتأخرة ليلًا والأولى من الصباح.

