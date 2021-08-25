Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 25-8-2021

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء، استقرارا وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

 ماهي أسعار الخضراوات اليوم ؟

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 22 ساعة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ 33 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

09:31 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements