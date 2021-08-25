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وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يشهدان إطلاق المرحلة الثانية من "بر أمان"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وخلال الفعاليات ستعلن وزيرة التضامن الاجتماعي ثلاث مبادرات جديدة في اطار المبادرة الرئاسية "بر أمان".

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