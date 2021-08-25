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ضبط شخص لاتهامه بالنصب على مسئول شركة بالقاهرة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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كشف  الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (مسئول بإحدى شركات الإستيراد والتصدير –مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مليوني جنيه.

فقد أسفرت جهود تحـــريـــات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطًا احتياليًا واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى شراء الأراضى والشقق السكنية وقام بإيهام المجنى عليه بأنه على علاقة وطيدة بمسئولى أجهزة المدن الجديدة، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مليوني جنيه وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها إلى جهات حكومية تفيد السير فى بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية "خلافًا للحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (صور قرارات تخصيص لقطع أراضى وشقق - صور إيصالات إيداع منسوب صدورها لإحدى الجهات) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعه على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على المستندات المزورة من خلال أحد معارفه "حسن النية" عن طريق برامج "الفوتوشوب" وإرسالها للمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

ضبط شخص النصب القاهرة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

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