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بلقيس فتحي: عمرو دياب أسطورة وواكل الجو

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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بلقيس فتحي: عمرو دياب أسطورة وواكل الجو

أعربت الفنانة بلقيس فتحي، عن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، كما وصفته بالأسطورة.

وقالت بلقيس فتحي، خلال لقائها في برنامج "أجمد 7" عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M" مع الاعلامية جيهان عبد الله أن عمرو دياب حقق نجاحًا كبيراً واستطاع أن يحافظ على نجاحه لأكثر من 30 عاما لذا هو أسطورة.

واستكملت قائلة،:"أن مهما قيل أي شئ عنه وعن الأغنيات التي يقدمها الآن ومقارنتها بأغنيات سابقة لا يؤثر على نجاحه الكبير، وتخرجي في أي مكان سهر تحسي أن عمرو واكل الجو". 

جدير بالذكر أن بلقيس، طرحت مؤخراً أغنية دبلوماسي وهي أول أغنية لها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال حمداوي.

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