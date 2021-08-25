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غلق كوبري لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي) بطول 160 كم من محطة تحصيل رسوم القاهرة وحتى محطة تحصيل رسوم الإسكندرية، وإسناد أعمال تطوير الطريق لشركة أوراسكوم بطول 70 كم، الأمر الذى يستلزم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021 على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1،5كم من الدوران الجاري إغلاقة) دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

غلق كوبري طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أعمال توسعة

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