وزير الري: تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.



ووجه الدكتور محمد عبد العاطي خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات.



وأوضح "عبد العاطي" أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول،



وأشار "عبدالعاطي" إلى أن تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول لها أهمية في حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، مما يساعد على توطين الأهالي نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيرًا لقيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.



واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها تشتمل على عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادي الجرافي بمركز نخل، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادي العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.



كما اشتملت المشروعات الجاري تنفيذها أيضا على إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء، وأعمال حماية طابا "المرحلة الثانية"، ومنطقة الطور، ووادي وردان بمدينة رأس سدر ووادى غرندل بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء قناة صناعية ومعبر ايرلندى بوادى بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية وادى القويح بمدينة القصير، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وحماية قرية الزعفرانة، وإنشاء سد وادي أبو إسماعيل "وادي الشقوق" لحماية حي الزهور بمحافظة مرسى مطروح.



كما إستعرض وزير الري الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية الجاري تنفيذها بالوجه القبلى، مشيرًا إلى أنه يشتمل على أعمال إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل اطفيح ومخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، ومخر وادي سنور بمحافظة بني سويف، ووادي عبادي "٣ب، ٣ج، ٣د" بمحافظة أسوان، وأعمال حماية قرى زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، وقرى "الشغب - المعلة - نجع الدبابية - نجع خور القضا - نجع المساعيد" بمحافظة الأقصر، ونجع البطحة بمحافظة قنا.



وأشار " عبدالعاطي" إلى أنه تم نهو أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي العمراني الغربي " أ " ووادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، ووادي عبادي "٣أ" بمحافظة أسوان.



جديرًا بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

