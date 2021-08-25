Advertisements

وزير الري: تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات.

وأوضح "عبد العاطي" أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول،

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول لها أهمية في حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، مما يساعد على توطين الأهالي نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيرًا لقيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها تشتمل على عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادي الجرافي بمركز نخل، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادي العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

كما اشتملت المشروعات الجاري تنفيذها أيضا على إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء، وأعمال حماية طابا "المرحلة الثانية"، ومنطقة الطور، ووادي وردان بمدينة رأس سدر ووادى غرندل بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء قناة صناعية ومعبر ايرلندى بوادى بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية وادى القويح بمدينة القصير، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وحماية قرية الزعفرانة، وإنشاء سد وادي أبو إسماعيل "وادي الشقوق" لحماية حي الزهور بمحافظة مرسى مطروح.

كما إستعرض وزير الري الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية الجاري تنفيذها بالوجه القبلى، مشيرًا إلى أنه يشتمل على أعمال إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل اطفيح ومخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، ومخر وادي سنور بمحافظة بني سويف، ووادي عبادي "٣ب، ٣ج، ٣د" بمحافظة أسوان، وأعمال حماية قرى زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، وقرى "الشغب - المعلة - نجع الدبابية - نجع خور القضا - نجع المساعيد" بمحافظة الأقصر، ونجع البطحة بمحافظة قنا.

وأشار " عبدالعاطي" إلى أنه تم نهو أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي العمراني الغربي " أ " ووادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، ووادي عبادي "٣أ" بمحافظة أسوان.

جديرًا بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

الكلمات المفتاحية

وزير الري مخرات السيول سد الفجر السيول الري الرجه البحري والقبلي أخبار اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

إرهاق الأهلي وتصديات لبيب.. 4 أسباب وراء تتويج الزمالك بلقب الدوري (تقرير)

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

على الطريقة الأمريكية.. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مشروعات "الري" الجاهزة للافتتاح الفترة المقبلة في الصعيد

تخصيص 234 مليون جنيهًا لمشروعات حماية قنا من أخطار السيول

"الري": "الحنفية الموفرة" توفر 75% من استهلاك المياه

عاجل.. الري: زيادة فيضان النيل الشهر الحالي لم تحدث منذ 50 عاما

أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

وزير الري يستعرض تقريرا عن مواجهة الأمطار والسيول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:29 ص

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

09:31 ص

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements