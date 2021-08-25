Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:30 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستاد ريمس يوم الأحد المقبل 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “BEIN SPORTS HD”.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق ستاد ريمس في المركز العاشر برصيد نقطتين.

الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 10 ساعات

على الطريقة الأمريكية.. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إرهاق الأهلي وتصديات لبيب.. 4 أسباب وراء تتويج الزمالك بلقب الدوري (تقرير)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا اليوم الأحد في الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكاين اليوم في كأس فرنسا

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:29 ص

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

09:31 ص

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements