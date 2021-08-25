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الداخلية تواصل مكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم  الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين وآخران) بقيام شخصان بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات "مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأحد الأشخاص "مقيم بذات العنوان وحاليًا متواجد بإحدى الدول ") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ مالى  من المبلغين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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