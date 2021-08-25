الرعاية الصحية: نتجه نحو التحول الرقمي وميكنة جميع خدماتنا (فيديو)

أكد المهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، على أهمية المنظومة الذكية لإدارة وصيانة أصول هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها ستكون أول هيئة حكومية يتم ميكنتها بالكامل.



وقال "فؤاد"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي مهم جدًا لمواجهة التطور وميكنة جميع الخدمات بالهيئة، بما يساهم في متابعة ومراقبة جميع الأصول وإعادة استغلالها بشكل مناسب، بما يساهم في تقليل التكاليف من الإنفاق.



وتابع مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة أصول هيئة الرعاية الصحية، وهو عبارة عن تطبيق متخصص يستخدم لتسجيل وتتبع ومراقبة الوصول طوال دورة حياتها أو تشغيلها، بداية من شراء الأصل حتى انتهاء العمر الافتراضي، موضحًا أن هذا الأمر سيساهم في تقديم الخدمة الطبية بشكل سليم، ونتطلع لتقديم أعلى مستوى خدمة ممكنة عن طريق الهيئة.

