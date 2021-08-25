معاينة حريق حديقة بإحدي المستشفيات النفسية بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل حديقة بأحد مستشفيات الحالة النفسية بمدينة حلوان، وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، والتحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الحادث للتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرط النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بحديق مستشفى للصحة النفسية.



وعلى الفور انتقلت وسيارتي إطفاء إلى المكان وسيارتي إسعاف وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.





ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبه وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ورجحت التحريات سبب الحريق لماس كهربائي.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.