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التعليم العالي تعلن موعد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور وزير التعليم العالي الموافقة علي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.


وقالت وزارة التعليم العالى، إنه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg:

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه علي أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما يلي:


السبت 28-8-2021 لتربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة

الاحد29-8-2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية.

الاثنين 30-8-2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

الثلاثاء 31-8-2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

الاربعاء1-9-2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

الخميس2-9-2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

السبت 3-9-2021 رسم الفنون.


الاحد5-9-2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

الاثنين 6-9-2021 الأعـــلام كلية الأعلام – جامعة القاهرة.

الثلاثاء7-9-2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان.

الاربعاء 8-9-2021 التمريض كلية التمريض – جامعة القاهرة.

الخميس9-9-2021 الكليات التكنولوجية بمقركلية تكنولوجية الصناعة والطاقة جامعة القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس.

السبت 11_2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة.

• علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.
2. مستند تحقيق شخصية.
3. عدد 4 صور شخصية.

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