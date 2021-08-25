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ضبط 1320 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: 

-ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية: ضبط (9،5 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات " مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

-ضبط (2،5 طن "مقطعات لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

-ضبط (41،12 طن "أرز أبيض، مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

-ضبط (10 طن حلوى جافة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"_
8 طن سكر حر – عسل جلوكوز "مستلزمات إنتاج" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية. 

-ضبط (6 طن سكر حر ) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير بالخواص الطبيعية "متحجر"  ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

-ضبط (5،74 طن جبن مطبوخ – مواد خام بدون مستندات "مجهولة المصدر")، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

-ضبط (2 طن دقيق بلدى) مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية محظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها لاستخدامها فى إنتاج الخبز السياحى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة)، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

-ضبط (106 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها من ماكينة صرف الخبز المدعم لاستخدامها فى عملية صرف الخبز وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة )، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة.

-ضبط (5 طن زيت طعام يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "منتج نهائى" – 2،5 طن دقيق فاخر - 180 عبوة زيت طعام مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

-ضبط (200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لتر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات "مستلزمات إنتاج" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 7100 قطعة غطاء وحامل وأستيكر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج – وحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

-ضبط (32،200 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قضايا تموين ضبط قضية تموينية التموين

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