بهذه الكلمات.. رشا مهدي تحتفل بفوز الزمالك



احتفلت الفنانة رشا مهدي بفوز نادي الزمالك على فريق الإنتاج الحربي مساء أمس، والذي كان سببا في فوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز رقم 13 في تاريخه.



نشرت "رشدي" صورة لعلم نادي الزمالك، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "صباحنا أبيض بخطين حمر، الزمالك بطل الدورى".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي شاركت في حدوتة "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، وإنتاج سينرجى، وبطولة فتحي عبد الوهاب، إيهاب فهمي، رامي وحيد، ساندي على، إبراهيم ظريف.