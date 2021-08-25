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"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل محافظة الأقصر يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد اللمسات النهائية لمشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح نهاية العام الجاري، كما قام رئيس الوزراء بالتقاط الصور مع السائحين. 


ومن المقرر أن يبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته فى طريق الكباش، ومعبد الكرنك لمتابعة وضع اللمسات النهائية في مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر، والذى يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

كما يتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجولة بمعابد الكرنك قاعة الأعمدة الكبرى بالمعبد وما يجرى بها من ترميم وإعادة إحياء لها وصولًا لما كانت عليه من هيئة توضح الرسومات والألوان الزاهية لهذه الأعمدة، وكذلك عمليات التطوير والترميم داخل المواقع الأثرية من ترميم كباش الكرنك، وأعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم من أكثر من ألف سنة.
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)
"مدبولي" يلتقط الصور التذكارية مع السائحين بالأقصر (صور)

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مصطفى مدبولي مدبولي الصور التذكارية السائحين الأقصر

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