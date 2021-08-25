إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول"، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوي قطع أثرية محظور تداولها.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم – 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



