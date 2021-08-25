باحث: جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية قدم صورة مشرقة



قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بمشيخة الأزهر، إن مشاركة الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض الإسكندرية الدولي، تأتي في إطار دوره التثقيفي والتنويري، وحرصه على نشر الفكر الوسطي، ومحاربة الأفكار الضالة والفهوم المنحرفة والمتطرفة، التي تهدد استقرار وأمن المجتمعات.





وأوضح الدكتور أبو اليزيد، أن مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب ارتكزت على عدة محاور؛ أولها الكتب والمؤلفات التي شملت مجالات تجديد الفكر والعلوم الشرعية، ومحاربة الفكر المتطرف، وبيان جهود الأزهر وعلمائه في بناء الأوطان، ومواجهة الإلحاد، وتحقيق التراث، بالإضافة إلى الكتب التي حاولت معالجة بعض المشكلات المجتمعية التي تظهر بين الحين والآخر، والإصدارات التي اهتمت بالأطفال، وعلى رأسها مجلة نور.





ولفت د.أبو اليزيد أن الأزهر لم يكتف في جناحه بعرض الكتب فقط؛ بل حرص على مواكبة التطور المجتمعي، من خلال عرض مجموعة من الوسائط الإلكترونية والأفلام الوثائقية التي تعرف الزائرين بالأفكار الصحيحة لشيوخه وعلمائه وكيف حافظوا على نقاء هذا الدين.



وعن المحور الثالث الذي ارتكز عليه الأزهر في مشاركته بمعرض الإسكندرية للكتاب، قال د.أبو اليزيد إن الأزهر حرص على تقديم التفاعل المجتمعي مع زوار جناحه بالمعرض، من خلال تخصيص ركن للفتوى الشرعية يتواجد به عدد من المفتين المتخصصين على مدار أيام المعرض، للإجابة على تساؤلات الناس واستفساراتهم، وكتطور نوعي شارك في الإفتاء مفتيات من السيدات الأزهريات المتخصصات للإجابة على أسئلة قد تتحرج السائلة من ذكرها بحضرة الرجال.





وأضاف الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر، أن جناح الأزهر بالمعرض قدم صورة مشرقة من تعامل الإسلام الراقي مع الفن الهادف، من خلال تقديم مجموعة من الورش الفنية لأبناء وبنات الأزهر الشريف، مما خلق جوًا من التفاعل مع جمهور المعرض، وكانت هدية الأزهر لكل من زار جناحه أن يهديه اسمه مكتوبًا بأجمل وأفضل الخطوط العربية من خلال فناني الأزهر الشريف المتواجدين في ركن الخط العربي.