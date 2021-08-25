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التحالف العربي يدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قد أسقط التحالف العربي، طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بواسطة الدفاعات الجوية.

 

وكان التحالف العربي، قال إن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

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