Advertisements

جهاز مدينة السادات يعقد برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة أداء العاملين

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم عقد فعاليات البرنامج التدريبي في مجال جودة الأعمال (T O T) بمقر جهاز مدينة السادات، والمنعقد خلال الفترة من 22 / 8 / 2021 : 26 / 8 / 2021‏.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز وتطوير أدائهم في متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، وتفعيل دور إدارة الجودة فى كافة المدن الجديدة للرقابة على المشروعات وجودة الأعمال، مشيراً إلى أن عقد البرنامج يتم تحت رعاية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة،  برئاسة المهندس أيوب متولى. 

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه الذى يقام بأجهزة المدن، والذي يقوم بتنفيذه بمدينة السادات الدكتور أحمد كمال رشاد، عضو الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​


الكلمات المفتاحية

مدينة السادات لاخبار الاقتصاد الاقتصاد الاسكان اخبار الاسكان

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

إرهاق الأهلي وتصديات لبيب.. 4 أسباب وراء تتويج الزمالك بلقب الدوري (تقرير)

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

على الطريقة الأمريكية.. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة العاشر من رمضان يحصل على شهادة الأيزو فى السلامة والصحة المهنية

"المجتمعات العمرانية" تنظم حفل توزيع جوائز المسابقة السنوية للتميز والإبداع في الأداء المؤسسي

جهاز تنمية طيبة الجديدة يحصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" في تنفيذ المشروعات

جهاز أسيوط الجديدة يستعد للحصول على شهادة "الأيزو" في مجال السلامة والصحة المهنية

جهاز"السادات" ينظم ورشة عمل للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية

جهاز"أسيوط الجديدة" ينظم برنامج للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:29 ص

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

09:31 ص

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements