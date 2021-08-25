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صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:00 م
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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كشفت قناة TF1 الفرنسية، عن مفاجأة بشأن قرار نادي باريس سان جيرمان حول عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو لشراء مبابي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب البالغ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

وأكدت تقارير اليوم أن هناك حالة من الانقسام الشديد في إدارة النادي الباريسي، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي، بكل شدة فكرة بيع مبابي، بينما يبدو ليوناردو، المدير الرياضي، مرحبا منذ أشهر بفكرة بيع مبابي، لاعب موناكو السابق.

الكلمات المفتاحية

مبابى ريال مدريد باريس سان جيرمان

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