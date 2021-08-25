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هاني شاكر يقدم الشكر لـ إيناس عبدالدايم في حفله بمهرجان القلعة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: عبير أحمد
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أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر، مساء أمس حفله الغنائي المنظم ضمن فعليات الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار.


وقدم أمير الغناء العربي، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، فور صعودة على خشبة المسرح، لإتاحة الفرصة لعدد كبير من النجوم أن يشاركوا في حدث كبير مثل مهرجان القلعة.

ومن ناحية أخرى أثنى الجمهور على الفنان هاني شاكر، بالترحيب الشديد، معبرين عن سعادتهم البالغة بالحفل وفعليات المهرجان، والخدمات المختلفه التي قدمها المهرجان هذا العام، وأبرزها توفير أماكن مخصصة لذوي القدرات الخاصة.

وكانت تذاكر الحفل نفذت في تمام الساعة الخامسة مساءً، وشهدت بوابات القلعة توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار. 

معروف أن المهرجان شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل حتى الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.. صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأشار أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، وأضاف أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الأوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصري.

ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

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