الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

اقترب مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إتمام التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.





وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق: اقترب مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ؤ من التعاقد مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.





وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق: كما دخل مسؤولو القلعة البيضاء، في مفاوضات جادة مع أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز، للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.





وتتوج بشكل رسمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي.