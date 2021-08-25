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فلسطين تعلن ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، في وتيرة سريعة جدا في فلسطين، حسبما قال مسؤول ملف كورونا بشمال الضفة الغربية، الدكتور وسام صبيحات.

 

ونقلت "إذاعة صوت فلسطين"، عن وسام صبيحات قوله:  "كنا نتمنى أن يكون الارتفاع بالإصابات تدريجيا حتى يتسنى لنا متابعة الحالات، لكن التصاعد سريع".

 

وأضاف صبيحات، أن زيادة عدد الإصابات يعني زيادة الدخول للمشافي، وهذا ما دفع وزارة الصحة لإعادة تخصيص بعض الأقسام في المشافي لعلاج مرضى الفيروس، بالإضافة لإعادة فتح المستشفيات التي كانت مخصصة لعلاج هؤلاء المرضى، وأغلقت سابقا بعد استقرار الحالة الوبائية.

 

وتابع:"نأمل ألا يستمر هذا الارتفاع، والمطلوب الآن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".

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