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بحضور 85 ألف.. محمد رمضان يستعرض نجاح حفله بالساحل الشمالي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر محمد رمضان، مقطع فيديو قصير من حفله الأخير بالساحل الشمالي والذي كشف عن الحضور الجماهيري الكبير في الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على"إنستجرام". 

وكشف رمضان، مؤخراً على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد حضور حفله والذي بلغ 85 ألف، حيث نشر صور من الحفل وعلق عليها قائلاً :" من أقوى حفلة في الساحل، 85 ألف، الحمد لله ثم شكراً بلدي الغالية مصر، شكراً جمهوري، شكراً لكل القائمين على الحفلة.

ورفع الحفل، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره أعداد كبيرة من الجمهور، وقدم "رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

الحفل إنتاج شركة MR1 والمنتج أحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، بالتعاون مع شركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، وPower point لقناة مزيكا، ولايت سيستم وشاشات شركة هاي لايت جروب - حامد عرفة، ومهندس صوت عماد نبيل، واستيدج تامر فوزي، ومصمم راقصين هادي عواضة، ومنتج فني محمد سعيد، وأسست بروديوسر عبد الرحمن محسن البغدادي، واستايلست بثينة، وألعاب نارية سامي يوسف.

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