بلاغ يطالب بالقبض على صاحب مبادرة زواجي البارت تايم والتجربة: إخواني

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا صباح اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قيد تحت رقم 92412 لسنة 2021، طالب فيها بظبط واحضار احمد مهران المحامي المروج لمبادرة زواج البارت تايم وزواج التجربة.





واتهم محمود في بلاغه، قيام المبلغ ضده بإثارة الفتنة وإحداث البلبلة في الشارع المصري بعد ظهوره عى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مروجا لمبادرة ما يسمى بزواج البارت تايم وقبلها زواج التجربة وهو ما أثار الفتنة والبلبلة داخل المجتمع المصري، مؤثرا على تماسك الأسرة المصرية وزعزعة القيم داخل المجتمع المصري، وهي نفس الأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية.





وأكد، في بلاغه أن المبلغ عنه معروف بانتماءه إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأنه قاد أكثر من مظاهرة إخوانية عقب ثورة 30 يونيو للمطالبة بعودة محمد مرسي للرئاسة، وكان دائم الظهور على القنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر وعلى رأسها قناه الجزيرة، متهما مؤسسات الدولة بتدبير عمليات إرهابية وإلصاقها بالإخوان، مما يكون معه مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها وإثارة الفتنة والفوضى داخل البلاد.



