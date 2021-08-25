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مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى مساء الخميس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار بمد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجارى، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

من جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الخميس.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

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