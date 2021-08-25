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وكيل صحة الفيوم: 11 قافلة طبية مجانية استهدفت 15 ألف مواطن
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:52 م
الفيوم: ريهام على
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قال الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ عدد من القوافل الصحية، بالتنسيق بين مديرية الصحة وجامعتى الفيوم والأزهر بجانب قافلة الهلال الأحمر المصري، شملت مختلف التخصصات الطبية، بواقع 11 قافلة.
وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 6 قوافل منها بمركز إطسا، و5 قوافل بمركز يوسف الصديق، واستفاد من خدماتها 15 ألفًا و456 مواطنًا، كما تم تنظيم عدد من القوافل الثقافية لرفع الوعي لدى المواطنين، فضلًا عن توفير المساعدات الغذائية والندوات الإرشادية.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.
وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 6 قوافل منها بمركز إطسا، و5 قوافل بمركز يوسف الصديق، واستفاد من خدماتها 15 ألفًا و456 مواطنًا، كما تم تنظيم عدد من القوافل الثقافية لرفع الوعي لدى المواطنين، فضلًا عن توفير المساعدات الغذائية والندوات الإرشادية.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.
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