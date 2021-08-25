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وكيل صحة الفيوم: 11 قافلة طبية مجانية استهدفت 15 ألف مواطن

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:52 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الفيوم: ريهام على
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قال الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ عدد من القوافل الصحية، بالتنسيق بين مديرية الصحة وجامعتى الفيوم والأزهر بجانب قافلة الهلال الأحمر المصري، شملت مختلف التخصصات الطبية، بواقع 11 قافلة.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 6 قوافل منها بمركز إطسا، و5 قوافل بمركز يوسف الصديق، واستفاد من خدماتها 15 ألفًا و456 مواطنًا، كما تم تنظيم عدد من القوافل الثقافية لرفع الوعي لدى المواطنين، فضلًا عن توفير المساعدات الغذائية والندوات الإرشادية.

وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا صحة الفيوم الفيوم

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