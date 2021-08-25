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تطعيم العاملين بـ"تعليم القليوبية" بلقاح كورونا (صور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تطعيم العاملين بالمديرية بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطعيمات كورونا وحرصا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم.

وأكد "محمود"، أنه جرى متابعة تطعيم العاملين بالمديرية بلقاح كورونا للفئات المستهدفة والذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، والتأكد من التنظيم الجيد، واتباع الارشادات المحددة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمديرية، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

وكان قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

وبحسب بيان، جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة لللعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

ونص الكتاب الدوري على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وأوضح الكتاب الدوري أن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

كما نص الكتاب الدوري علي أن يقوم مديري المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لـ (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص [email protected] مع ضرورة إخطار مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.​
تطعيم العاملين بـ"تعليم القليوبية" بلقاح كورونا (صور)
تطعيم العاملين بـ"تعليم القليوبية" بلقاح كورونا (صور)
تطعيم العاملين بـ"تعليم القليوبية" بلقاح كورونا (صور)
تطعيم العاملين بـ"تعليم القليوبية" بلقاح كورونا (صور)

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لقاح كورونا تعليم القليوبية تطعيم بلقاح كورونا

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