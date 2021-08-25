نداء شرارة لـ"الفجر الفني": "كنت خايفه قبل صعودي على المسرح.. وأُكرم أنغام وبهاء سلطان عندما أقدم أغانيهم بصوتي"

الفجر الفني



وأختتمت المطربة الادرنية نداء شرارة، حديثها بالشكر لجمهور الحفل الذي تفاعل معاها في الحفل، فضلًا عن تقديم الشكر لمصر التي تحتضن الفنانين العرب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أحداث موسيقية كبيرة مثل مهرجان القلعة.





وكانت تذاكر الحفل نفذت في تمام الساعة الخامسة مساء، وشهدت بوابات القلعة توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار.



معروف أن المهرجان شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل حتي الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، و صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأشار أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، واضاف أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الاوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصري.



ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

عبرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها البالغة، بنجاح حفلها الذي نظم ضمن فعليات الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقة والغناء، والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار.وتابعت "شرارة"، في حديث خاص لـ""، على أنها كانت خائفة قبل صعودها على خشبة المسرح، وبالأخص بعد علمها بأن التذاكر نفذت في بداية اليوم، فضلًا أن هذا الحفل يعد الأول لها من بعد جاحة كورونا.وعن تقديم أغاني للفنان بهاء سلطان، وفضل وأنغام ووردة، أكدت الفنانة نداء شرارة، أنهم من أقرب وأحب المطربين إلى قلبها، مؤكدة أن غناء أعمالهم بصوتها يعتبر تكريمًا منها لهم.