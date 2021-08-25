Advertisements

نداء شرارة لـ"الفجر الفني": "كنت خايفه قبل صعودي على المسرح.. وأُكرم أنغام وبهاء سلطان عندما أقدم أغانيهم بصوتي"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements


عبرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها البالغة، بنجاح حفلها الذي نظم ضمن فعليات الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقة والغناء، والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار.

وتابعت "شرارة"، في حديث خاص لـ"الفجر الفني"، على أنها كانت خائفة قبل صعودها على خشبة المسرح، وبالأخص بعد علمها بأن التذاكر نفذت في بداية اليوم، فضلًا أن هذا الحفل يعد الأول لها من بعد جاحة كورونا.

وعن تقديم أغاني للفنان بهاء سلطان، وفضل وأنغام ووردة، أكدت الفنانة نداء شرارة، أنهم من أقرب وأحب المطربين إلى قلبها، مؤكدة أن غناء أعمالهم بصوتها يعتبر تكريمًا منها لهم.

وأختتمت المطربة الادرنية نداء شرارة، حديثها بالشكر لجمهور الحفل الذي تفاعل معاها في الحفل، فضلًا عن تقديم الشكر لمصر التي تحتضن الفنانين العرب، وإتاحة  الفرصة لهم للمشاركة في أحداث موسيقية كبيرة مثل مهرجان القلعة.


وكانت تذاكر الحفل نفذت في تمام الساعة الخامسة مساء، وشهدت بوابات القلعة توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار. 

معروف أن المهرجان شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل حتي الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأشار أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، واضاف أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الاوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصري.

ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ ساعة و نصف

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:00 م

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements